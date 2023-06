F1 | Alexander Albon | “Abbiamo accelerato con gli aggiornamenti I sacrifici sono stati ripagati”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Una gara in grande spolvero per Alexaner. Il pilota della Williams ha infatti ottenuto una incoraggiante settima posizione al Gran Premio del Canada, raccogliendo un gap di +60.813 rispetto a Max Verstappen, leader incontrastato della gara oltre che della classifica piloti. Non poteva che essere dunque soddisfatto il thailandese naturalizzato britannico, il quale ha commentato le sue gesta in mixed zone, rimarcando i miglioramenti rispetto al GP della Spagna: “avuto molti problemi dopo Barcellona, ?per questo motivodeciso di accelerare gli“.ha quindi lodato il lavoro del proprio team: “I ragazzi e ragazze del team hanno lavorato giorno e notte per preparare questo pacchetto,messo quindi tutto in questo fine settimana per essere in ...