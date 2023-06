F 1 | GP Canada - Verstappen firma la centesima vittoria della Red Bull

Leggi su quattroruote

(Di domenica 18 giugno 2023) Maxha vinto il Gran Premio del2023, mettendo un sigillo sullaRedRacing in Formula 1. L'olandese è passato sotto la bandiera a scacchi con una decina di secondi di vantaggio sulla Aston Martin di Fernando Alonso, mentre sul gradino più basso del podio sale Lewis Hamilton con l'unica Mercedes al traguardo oggi. Top 3 eccellente. Sul podio di Montréal sono virtualmente saliti undici titoli mondiali: Max ha vinto partendo dalla pole, ma non in maniera dominante come visto in altre occasioni. Fernando Alonso le ha provate tutte per restare vicino, ma il secondo posto era il massimo alla sua portata oggi e lo ha conquistato lottando contro un coriaceo Lewis Hamilton, che non si è per niente risparmiato nel duello con lo spagnolo ...