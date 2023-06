F 1 | Gp Canada Penalizzati in quattro | Sainz partirà 11esimo

(Di domenica 18 giugno 2023) Giù di tre posizioni in griglia anche Hulkenberg, Stroll e Tsunoda MONTREAL () - Griglia di partenza rivoluzionata a Montreal, dove stasera è in programma il Gran premio di Formula 1. Carlos ...

Gp del Canada: Sainz penalizzato di 3 posizioni, partirà 11mo Agenzia ANSA

