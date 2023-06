Expo 2030 | Meloni a Parigi per sostenere la candidatura di Roma Con lei Rocca e Gualtieri

Giorgia Meloni martedì sarà a Parigi a sostenere la candidatura di Roma a, insieme al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente della Regione Francesco Rocca. Rientrata dalla capitale ...AGI - La campagna elettorale per l'assegnazione della sede dientra nel vivo a poco meno di 5 mesi della decisione finale da parte del Bureau des Expositions e coinvolge direttamente anche i governi delle quattro città candidate. Per l'Italia sarà in ...La presidente del Consiglio, a quanto si apprende, parteciperà martedì nella capitale francese alla presentazione della candidatura di Roma aall'assemblea generale del Bureau International ...

Sfida a 4 per aggiudicarsi Expo 2030. Roma spera AGI - Agenzia Italia

In programma, per le 4 contendenti, l'ultima occasione per sostenere in 20 minuti la propria candidatura. Previsti incontri tra la Premier e vari leader ...La premier Giorgia Meloni sarà a Parigi per presentare la candidatura italiana con il progetto dell'archistar Carlo Ratti. Contro la capitale saudita Riad e le due città portuali di Busan, in Corea de ...