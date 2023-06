Europei Scherma | Macchi oro nel fioretto con Bianchi bronzo

... il Campionato Europeo Assoluto Individuale di Plovdiv 2023 per laazzurra. La terza e ... Per entrambi è la prima medaglia individuale ai Campionati, nei quali Macchi era all'esordio ...Martina Criscio vince la medaglia di bronzo nella sciabola femminile individuale ai campionatididi Plovdiv. L'azzurra cede in semifinale alla francese Sara Balzer per 15 - 10, poi sconfitta in finale dalla connazionale Manon Apithy - Brunet. L'Italia termina la rassegna ...Va a Filippo Macchi l'oro nel fioretto maschile ai campionatididi Filippopoli, in Bulgaria. L'atleta 21enne, che nella vita lontano dalla pedana è agente di polizia, ha battuto di misura il francese Enzo Lefort, per 15 a 14. Un risultato ...

Roma, 18 giu. (askanews) - È finito così com'era cominciato, nel segno del trionfo e sulle note dell'Inno di Mameli, il Campionato Europeo ...Oltre all'oro del pisano Filippo Macchi nel fioretto maschile, oggi dagli Europei di scherma a Plovdiv per l'Italia sono arrivate anche due medaglie di bronzo. Sono state conquistate da Guillaume Bian ...