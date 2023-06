Europei Individuali di Scherma | l’Italia prima in Classifica | fa 10 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 giugno 2023) Plovdiv – È finito così com’era cominciato, nel segno del trionfo e sulle note dell’Inno di Mameli, il Campionato Europeo Assoluto Individuale dia Plovdiv 2023 per laazzurra. La terza e ultima giornata della kermesse continentale in Bulgaria porta altre treal, una d’oro e due di bronzo: il fiorettista Filippo Macchi è campione d’Europa, dopo aver battuto in finale 15-14 il francese e campione del mondo Enzo Lefort, bronzo per Guillaume Bianchi, e terzo posto anche per la sciabolatrice Martina Criscio. La spedizione italiana chiude così con ben 10, di cui tre d’oro, e vince ilre di Plovdiv. Il Fioretto Maschile Una domenica magica alla Kolodrum Arena: trionfa il classe 2001 “Pippo” Macchi, espressione della “meglio gioventù” del ...