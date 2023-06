Europei di scherma | grande gioia per Filippo Macchi

... il Campionato Europeo Assoluto Individuale di Plovdiv 2023 per laazzurra. La terza e ... Per entrambi è la prima medaglia individuale ai Campionati, nei quali Macchi era all'esordio ...Martina Criscio vince la medaglia di bronzo nella sciabola femminile individuale ai campionatididi Plovdiv. L'azzurra cede in semifinale alla francese Sara Balzer per 15 - 10, poi sconfitta in finale dalla connazionale Manon Apithy - Brunet. L'Italia termina la rassegna ...Va a Filippo Macchi l'oro nel fioretto maschile ai campionatididi Filippopoli, in Bulgaria. L'atleta 21enne, che nella vita lontano dalla pedana è agente di polizia, ha battuto di misura il francese Enzo Lefort, per 15 a 14. Un risultato ...

Europei scherma, Macchi d'oro nel fioretto: l'Italia chiude con 10 medaglie Tuttosport

Oltre all'oro del pisano Filippo Macchi nel fioretto maschile, la terza e ultima giornata degli Europei, dedicata alle gare di fioretto maschile e sciabola femminile, porta almeno altre due medaglie ...Mara Navarria conquista la medaglia d'argento nella spada individuale femminile ai campionati europei di scherma di Plovdiv. L'azzurra si arrende solo in finale contro la francese… Leggi ...