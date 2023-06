Europei di Basket | l’Italia perde con il Belgio | ora lo spareggio con il Montenegro

(Di domenica 18 giugno 2023) Tel Aviv – Una sconfitta indolore perdella Pallacanestro Femminile aglia Tel Aviv. Le Azzurre di Coach Lardo sono state superate dalper 64 a 72, nell’ultimo incontro del Girone B.punta a un posto per la fase finale di Lubiana in Slovenia e domani ancora in gara, cercheranno di vincere sul, nelloin programma: “Siamo certamente in crescita e vogliamo dimostrarlo nella partita che vale un posto tra le prime otto”. Dichiara Coach Lino Lardo. Intanto, come fa sapere il sito web della Fip, la Spagna, il, la Francia e l’Ungheria si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, che si giocheranno il 22 giugno alla Stozice Arena. Questo il programma degli spareggi di Tel Aviv: ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Montenegro - Italia , sfida valida come spareggio per qualificarsi ai quarti di finale degli2023 difemminile . Le Azzurre di coach Lardo hanno combattuto con carattere contro il fortissimo Belgio, cedendo solo nel quarto quarto, e chiudendo quindi il girone B al terzo posto:

Nella sfida valida per i playoff degli Europei di basket femminile domani, lunedì 19 giugno, alle ore 20.00 italiane, alla Tel Aviv Arena di Tel Aviv, in Israele, l'Italia affronterà il Montenegro.