Eterno Luka Modric | la finale di Nations League è la 66esima gara stagionale a 37 anni

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023) Se si guardano i numeri e non la carta d’identità, viene da condividere l’auspicio di Davor Suker: “Spero di vederein campo ancora per tanti, il suo calcio non dovrebbe mai finire”. Laditra la sua Croazia e la Spagna, in programma stasera alle 20:45 a Rotterdam, sarà lapartitadel fuoriclasse del Real Madrid all’età di 37. Facciamo ordine: 52 apparizioni con il Real Madrid e 13 con la nazionale croata nella stagione delle incognite legate alla Coppa del Mondo in Qatar in mezzo al campionato. Di fatto, il centrocampista ha saltato solamente 5 partite tra gli impegni dei blancos e quelli con la Croazia. Praticamente, il classe 1984 gioca con i ritmi dei top player ...