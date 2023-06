Eric Bischoff | “MJF è l’unica vera star in AEW | gli altri non li riconosceresti neanche al supermercato”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 giugno 2023)è una figura pubblica nel panorama wrestling che non ha mai lesinato troppo sulla schiettezza delle sue opinioni, che si tratti di WWE, AEW o a volte anche della sua ex “creatura”, la WCW. In una recente ospitata nel podcast The Ariel Helwani Show, l’ex general manager di Raw è tornato a parlare dell’AEW, compagnia che ultimamente attira spesso le sue critiche, soffermandosi sulla popolarità dell’attuale roster e su chi a detta sua spicca più degli: il campione dei pesi massimi MJF. “Al posto loro farei di tutto per trattenerlo” “Ne avrei tante di belle cose da dire su MJF. Non so quali siano i suoi obiettivi, ma se fossi Tony Khan farei di tutto per tenerlo nel mio roster. Se diamo un’occhiata, sono pochi i talenti che a malapena si avvicinano a MJF in termini di bravura generale e connessione con i ...