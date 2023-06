Equitazione | Global Champions League | Stockholm Hearts profeti in patria! Riesenbeck International sempre primi in classifica

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) A Stoccolma si è tenuta una nuova tappa della2023. La gara, da due round, tenutasi sul campo gara svedese si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. La vittoria è andata ai padroni di casa dei, trio formato da Malin Baryard-Johnsson (su H&M India), Peder Fredricson (Hansson WL) e dal belga Olivier Philippaerts (H & M Legend of love), che con il crono complessivo di 143.02 secondi, e senza penalità, è riuscita a precedere il resto delle squadre partecipanti. Al secondo posto invece si sono piazzati gli Scandinavian Vikings, quartetto interamente svedese (141.81, ma con 4 penalità), mentre in terza piazza si sono sistemati i teutonici dei(143.07, anche loro con 4 penalità). In ...