Enzo Tortora | l’uomo che disse no a Berlusconi

Mi è sembrata una specie di sfida: edha perso. Io non credo che i tre uomini in toga che hanno emesso la sentenza siano stati mossi da un acre risentimento di rivincita: perch sono ...Quarant'anni fa, all'alba del 17 giugno 1983,veniva arrestato. Cominciò così un'odissea giudiziaria che lo portò in carcere per traffico di droga aggravato dall'associazione a delinquere di stampo camorristico. Condannato a 10 anni ...... 40 anni dopo, possibile che ci sia qualche Pm che fa carriera anche dopo aver presto cantonate storiche '. ' Una riforma che merita apprezzamento, in qualche punto troppo timida ': ...

Enzo Tortora 40 anni dopo, la madre di tutti gli errori giudiziari AGI - Agenzia Italia

Proprio in questo mese, Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino stanno per partire con le riprese dei loro film e non è escluso che un maestro del cinema come Marco Bellocchio venga a Napoli per girare ...Il 17 giugno di 40 anni fa Enzo Tortora venne arrestato all’alba in un albergo per presunti legami con la camorra. La sua storia è nota a tutti, ma in effetti non così le sue vicende giudiziarie. Dopo ...