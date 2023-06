Emanuela Orlandi | il fratello | 40 anni fa la scomparsa | aspetto parola speranza dal Papa'

Anche la mamma di, Maria, che oggi ha 93 anni, attende una parola di verità sulla figlia. Anni fa raccontò che la stanza diera rimasta come la aveva lasciata la ...Sono passati quarant'anni da quel giorno di giugno 1983 in cuiè scomparsa nel nulla. Tra indagini, voci, depistaggi, speranze e disillusioni la famiglia non ha mai smesso di lottare per scoprire la verità: nell'ultimo anno sono stati fatti dei ...scomparve 40 anni fa, il 22 giugno del 1983. Il più fitto mistero avvolge il suo destino, aggravato da una serie di falsità, mitomanie e depistaggi. Pino Nicotri ha intervistato Elena ...

«Il fratello di Emanuela Orlandi fa benissimo a non arrendersi anche dopo quarant’anni per avere una parola di verità ma stia attento a non lasciarsi trascinare nelle paludi». Antonino Arconte è stato ...(Adnkronos) – “A quarant’anni dalla scomparsa di mia sorella Emanuela spero di sentire parole di speranza dal Papa su questa vicenda che attende verità e giustizia” dal 1983. Pietro Orlandi, il prossi ...