Elogio della virilità

(Di domenica 18 giugno 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/06/porrodcast virilita.mp4 È bene sgombrare subito il campo da una questione,non è un libro contro il femminismo, è molto molto di più. E ciò va detto non per mettere le mani avanti, ma per prevenire quello sdegno isterico che nell’epocacancel culture si lancia all’istante contro alcune parole non appena vengono pronunciate. Del resto, gli sforzi compiuti per rendere neutrale il linguaggio svelano la natura delle aspirazioni delle nostre democrazie. Un linguaggio neutrale nel definire i generi presuppone una società neutrale rispetto al genere innescando così un meccanismo che pervade ogni aspettonostra esistenza: come ormai vediamo con chiarezza tutti i giorni intorno a noi. Laè l’oppostoneutralità di ...