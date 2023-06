Élite | annunciata la data di uscita della settima stagione | nel cast entra una famosissima cantante!

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 giugno 2023) Pochi minuti fa Netflix, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha annunciato ladidi, la seguitissima serie televisiva spagnola amata in tutto il mondo. Gli appassionati avranno modo di tornare a vedere le appassionanti storie degli studenti di Las Encimas a partire dal 20 ottobre 2023! E le sorprese non sono finite qui! Unapoo star si unirà al! Stiamo parlando di Anitta, salita qualche giorno fa agli onoricronaca rosa per un presunto flirt con l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Simone Susinna. Ecco l’annunciopiattaforma streaming: La7 disara? un viaggio epico per gli studenti di Las ...