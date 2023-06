Elezioni | al Sud meno di 1 Comune su 3 ha digitalizzato le liste | la Campania fanalino di coda

(Di domenica 18 giugno 2023) L’ennesimo appello lanciato lo scorso febbraio dal ministero dell’Interno affinché i Comuni digitalizzassero il prima possibile leelettorali è caduto nel vuoto per l’88% degli enti chiamati in causa. Al momento in cui era stata inviata l’ultima mail per sollecitare gli enti – era il 24 febbraio 2023 – si erano attivati sul fronte digitalizzazioneelettorali soltanto 3.965 Comuni, praticamente uno su due. A distanza di quasi 4 mesi e una elezione amministrativa dopo, quel numero è aumentato solo del 12%, arrivando a quota 4.528 (57% del totale). Ecco quindi che il Viminale, che da tre anni consecutivi cerca di sensibilizzare i Comuni su questo punto, evidenziando come la digitalizzazione presenti vantaggi organizzativi, ambientali e di contenimento dei costi, è tornato nuovamente alla carica con un nuovo documento di prassi: la circolare ...

Partiamo dalle scadenze del Pnrr, ma guardiamo già alleeuropee del 2024. Abbiamo l'...2 su 100, con disparità enormi tra Nord e(l'Umbria tocca il 44 per cento, la Campania neanche il 12, ...Fino al giorno delle, cerchero' di guidare Forza Italia senza timore di affrontare le ... Come dimostrano i capigruppo, ce' gia' una rappresentanza Nord,e Centro. E ripeto: ci sara' un ......alla celeberrima frase attribuita a De Gasperi per cui "un politico guarda alle prossime... "Bisogna convincere prima la chiesa, poi gli americani e infine l'elettorato moderato del" ...

Elezioni, al Sud meno di 1 Comune su 3 ha digitalizzato le liste: la ... Il Denaro

L’ennesimo appello lanciato lo scorso febbraio dal ministero dell’Interno affinché i Comuni digitalizzassero il prima possibile le liste elettorali è caduto nel vuoto per l’88% degli enti chiamati in ...Silvio Berlusconi ha lasciato Forza Italia, ma anche un seggio al Senato: chi (e quando) potrebbe sostituire il Cavaliere in Parlamento ...