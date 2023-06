Elemental la recensione | la spontaneità delle emozioni nel nuovo film Disney Pixar

(Di domenica 18 giugno 2023)di un viaggio al centro degli elementi naturali e del cuore. Laper la prima volta mette una storia d’amore nel nucleo del suo racconto e lo fa introducendo temi attualissimi, con la naturalezza tipicapiù spontanee., la magia dei colori e dell’animazione A colpire immediatamente l’occhio dello spettatore durante la visione di questoideato da Peter Sohn sono gli effetti visivi e l’animazione attenta ai minimi particolari. A partire dalla caratterizzazione e i movimenti dei personaggi che ben esprimono visivamente la loro appartenenza ai vari elementi in natura, la pellicola si presenta subito come un gioiello prestigioso. I protagonisti sono Ember Lumen, un’intelligente ...

Eppure, nonostante tutto,funziona . Funziona perché riesce a regalare alla sua fetta di spettatori particolarmente trasversale una storia romantica in cui i due protagonisti Wade ed Ember, ...Nel caso di, tuttavia, la troviamo un'operazione alchemica faticosa, perché non siamo di fronte a un film che cerca la complessità, anzi: i due protagonisti svettano nettamente sul resto ..., una storia d'amore per tutte le età che celebra la tolleranza e l'inclusione. Dietro l'incantesimo dei colori, la Pixar non smette di inoltrare messaggi universali e si concentra qui sulla ...

Elemental recensione film Disney Pixar di Peter Sohn [Anteprima] MadMass.it

Riportiamo alcuni passaggi chiave della lunga conferenza stampa per la presentazione di Elemental in cui la Pixar ha parlato della realizzazione del film.The Flash apre in testa alla classifica americana venerdì, Elemental è secondo, ma gli incassi sono inferiori alle aspettative ...