Edoardo e Antonella | ecco perché non fanno più storie sui social | il motivo

(Di domenica 18 giugno 2023)Donnamaria intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato per qualeha deciso di non mostrarsi più suiinsieme adFiordelisi.svelanon fa piùcon: il“Non credo ci sia niente di strano nel litigare in una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Donnamaria annuncia la grande novità professionale con l'ingresso in Warner e svela la scelta fatta per amore di...... infatti,Donnamaria avrebbe deciso di non supportare piùFiordelisi (almeno non pubblcamente) e la ex gieffina non saprebbe il motivo:NON si sono assolutamente ...le sta provando tutte per non rinunciare ae ai Donnalisi: cosa ha fatto la ...

Gf Vip 7, Edoardo svela perché vuole prendersi una “pausa dai social” Isa e Chia

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ecco perché non fanno più storie sui social insieme dopo l'ultimo litigio: svelato il motivo.Nelle ultime ore Gianluca Benincasa ha reagito dopo le recenti dichiarazioni dell’ex concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip Antonella Fiordelis ...