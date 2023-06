Edoardo Donnamaria contro una fake news sul suo contro | “giornalisti di merd* andate a fancul*!” – VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023), così come potete vedere nelin apertura e chiusura del nostro articolo, si è scagliato (giustamente)una orrendasul suo conto.unaAllora, didi m*** ce ne sono tanti, però, io voglio dire a te che hai messo in giro questa notizia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, così come potete vedere nel video in apertura e chiusura del nostro articolo, si è scagliato (giustamente) contro una orrenda fake news sul suo conto.contro ...è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima edizione del GfVip . L'ex gieffino, infatti, si è contraddistinto per il suo carattere deciso e schietto ed è anche ricordato per la ...Nessuna crisi. Tra, impegnato al suo debutto da conduttore all'Rtl102.5 Napoli Pizza village con Angelo Baiguini e Gianni Simioli, e Antonella Fiordelisi tutto va a gonfie vele. Nei giorni scorsi si ...

Edoardo Donnamaria: «Accoltellato Se mia mamma lo legge le viene un infarto» leggo.it

Edoardo Donnamaria contro una fake news sul suo conto: “giornalisti di merd* andate a fancul*!”, ecco il video con il suo sfogo.L’ex concorrente del Gf vip Antonella Fiordelisi torna a parlare di sè e della sua relazione con il suo ex Gianluca Benincasa. Lo fa alle ...