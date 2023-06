Edoardo Donnamaria | «Accoltellato? Se mia mamma lo legge le viene un infarto»

Nessuna crisi. Tra, impegnato al suo debutto da conduttore all'Rtl102.5 Napoli Pizza village con Angelo Baiguini e Gianni Simioli, e Antonella Fiordelisi tutto va a gonfie vele. Nei giorni scorsi si ...intervistato da Giada Di Miceli durante 'Non succederà più' in onda su Radio Radio, ha svelato per quale motivo ha deciso di non mostrarsi più sui social insieme ad Antonella ...Qui è tornata a parlare della sua esperienza al reality di Canale Cinque, della sua storia d'amore cone dei suoi progetti lavorativi. Ma non solo. La giovane influencer ha anche ...

Gf Vip 7, Edoardo svela perché vuole prendersi una “pausa dai social” Isa e Chia

Edoardo Donnamaria contro giornalisti che lo descrivono con titoli allarmanti. Parla su Instagram spiegando cosa è successo.Nessuna crisi. Tra Edoardo Donnamaria, impegnato al suo debutto da conduttore all’Rtl102.5 Napoli Pizza village con Angelo Baiguini e Gianni ...