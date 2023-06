Ecco cosa farà adesso Marta Fascina

(Di domenica 18 giugno 2023) Silvio Berlusconi non c’è più. Forza Italia, un partito personale che nei tempi d’oro aveva il suo fulcro nel carisma del leader, risente della perdita. Mentre ci si interroga sul futuro del partito sorge anche un altro interrogativo: che ne sarà diora che il Cavaliere non c’è più?è una deputata di Forza Italia, eletta la prima volta nel 2018 nel collegio plurinominale Campania 1 e rieletta nel 2022 nel collegio uninominale di Marsala. Ma è molto di più: dal 2020 è stata la compagna di Silvio Berlusconi. Di più ancora: è stata la sua quasi moglie, quasi sposata nel quasi matrimonio celebrato sabato 19 marzo 2022. La cerimonia c’è stata e delle nozze è mancato solo il ...

sarà successo a distanza di una settimana Uno Mattina in Famiglia, reunion tra Timperi e ... così, esordito: Quando Timperi ha provato a intervenire,che Ippoliti ha risposto a tono, ...... dal punto di vista della squadra laè più complessa ma con questi ingredienti sapremo che ... Leggi anche Cittadini carica: 'Possiamo vincere l'Europeo perché non abbiamo paura di niente'l'...Ciò non è per forza diun male, ci sono molti utenti che apprezza questa UI proprio perché è ..., un ambito dove S23 Ultra e Magic5 Pro fanno mangiare la polvere all'iPhone è nello zoom ottico ...

Milan, Rebic e Origi sono due spine che fanno male: ecco cosa sta succedendo Calciomercato.com

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati - Francesco Bagnaia ha incassato un uno/due pesante al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, settimo round della MotoGP 2023. Il Campione in carica del ...L’amministratore delegato della Dea parla a ruota libera della stagione e fissa gli obiettivi per il futuro Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percas ...