Ecco chi si inchiappetta | a La7 | orrore sessuale contro Silvio morto | Video

(Di domenica 18 giugno 2023) Chissà, riflette Makkox a Propaganda Live con le sue vignette, con la morte diBerlusconi si chiude un'epoca storica che "i nostri figli non vedranno mai più (si spera)". La goccia di veleno finale è nulla in confronto ai litri e litri di veleno che scorrono nel filmato di poco più di due minuti dedicato alla morte del Cav. L'ultima puntata di stagione del programma di Diego Bianchi in arte Zoro su La7 è dedicata a quello che si candida essere l'avvenimento politico più importante di questo 2023, almeno in Italia. E lo fa all'insegna di poco eleganti sfottò. Nel "cartoon del genio Makkox", così viene presentato, un bimbetto regala al nonno un pupazzo con le fattezze di Berlusconi, fatto con la stampa 3D. "Quel personaggio delle storie che ti piacevano tanto", lo presenta come il protagonista di una fiction, non un politico in carne e ossa. Il nonno ...