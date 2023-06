È un compagno che sbaglia? | Lega all' assalto per il silenzio di Schlein

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Brigate e passamontagna. Parole pronunciate dal cofondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ieri dal palco della manifestazione pentastellata contro il precariato e le misure del governo Meloni sul lavoro, che hanno scatenato una dura polemica. Centrodestra all'attacco, centristi che puntano il dito sulla segretaria del Pd Elly, "re" di aver preso parte al corteo, e malumori anche tra i dem, con una prima netta reazione che arriva dall'ex assessore alla sanità della giunta Zingaretti, Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alle ultime elezioni nel Lazio, che si dimette dall'Assemblea nazionale del partito: «Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5 stelle, non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti», scrive sui social. Il ...