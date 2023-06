È morta Ma si risveglia nella bara | dopo 7 giorni storia agghiacciante | Video | immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Un caso macabro alla Edgar Allan Poe quello di Bella Montoya,tasi “miracolosamente” dalla morte presunta quando già si trovavain attesa del suo funerale, ma rincorsa ancora fino alla fine risolutiva dalla Grande Mietitrice che reclamava inesorabile la sua vita. Ma anche un caso decisamente più prosaico, in cui si mescolano miseria, malasanità, burocrazia e assistenzialismo, nell'assurdo di una vicenda a metà strada tra un Kafka e un Pirandello in salsa americo-latina. Siamo a Babahoyo, cittadina ecuadorianapianura creata dal fiume omonimo, ai piedi delle Ande. La signora Montoya, 76 anni, viene dichiarataall'ospedale della città, il Martin Icaza,un malore improvviso. Un ictus, sentenziano. La donna viene immediatamente chiusa in una cassa di ...