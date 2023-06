(Di domenica 18 giugno 2023) Conin uscita e Lukaku incerto, l’Inter si deve guardare intorno per sistemare il reparto offensivo. Questi idegli attaccanti secondo il Corriere dello Sport. REPARTO OFFENSIVO – In attacco l’Inter avrà un bel da fare in questa sessione di mercato estiva. Soprattutto considerando l’ormai quasi certodi Edin, che protende verso i 5 milioni di euro offertigli dal Fenerbahce per un contratto di due anni, e il resto del reparto. In questo momento Lautaro Martinez sembra voler continuare a indossare la maglia nerazzurra. Come Romelu Lukaku che non ha alcuna intenzione di fare ritorno al Chelsea. Con anche Joaquin Correa (vedi articolo) che, probabilmente saluterà l’Inter quest’estate, la dirigenza non può non valutare alcuni. Secondo quanto emerge dalle prime pagine del Corriere ...

Il reparto che sembra avere più bisogno di restyling è però l'attacco, visto chepotrebbe non ... La Signora poi non ha ancora il direttore sportivo, il che lalunga sul momento di caos che ...Morale: il terzo anno, che nasce nel segno dei sogni (l'ingaggio die Salah su tutti), per ... Chiche il destino non abbia senso dell'umorismo Leggi anche La chiesa al centro del villaggio, ...Al contrario sembra invece decisamente più in bilico il futuro di Edin, che potrebbe accettare l'offerta importantissima del Fenerbahce di cui vi avevamo già parlato. Inter, Lukakuno all'...

Dzeko dice addio all’Inter. I nomi per rinforzare l’attacco – CdS Inter-News.it

Serata no per Dzeko, a una settimana dalla finale di Champions League persa con l’Inter. MOLTO MALE – Edin Dzeko gioca da capitano con la Bosnia, sconfitta 3-0 a Lisbona col Portogallo. L’attaccante o ...Asta online il cui ricavato andrà a sostenere i progetti di solidarietà della Fondazione stessa Un dono per rimettere in moto la solidarietà. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha cons ...