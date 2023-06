Dybala chiede udienza alla Roma | sirene dalla Premier

Pauloha staccato la spina, ha salutato la capitale per volare con la sua Oriana negli Stati Uniti e ricaricare le energie dopo una stagione lunga, intensa e ricca di emozioni. Positive e negative. ...Attenzione anche a quello che sta succedendo nella Capitale: 'alla Roma un ingaggio più ricco'. Tuttosport mette in prima pagina l'intervista di Zoff: 'LE LEGGI DI DINO'. Spazio anche ...... l'ex direttore aveva cancellato la stretta di mano con. Oggi però la Juve non è contenta ...di più dopo le stagioni in cui ha potuto dare meno: non è avarizia ma una mossa strategica. Il ...

Mercato Roma, Dybala chiede un aumento di ingaggio: il punto Calcio in Pillole

L’argentino ha attirato le attenzioni dei club inglesi ma la priorità è restare in giallorosso con un adeguamento del contratto ...Chiesa Juve: altro caso “alla Dybala” Cosa può succedere in estate per quanto riguarda il futuro dell’esterno Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, anche in questo calciomercato c’è il rischio che ...