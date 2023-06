(Di domenica 18 giugno 2023) su Tg. La7.it -to a. Un viaggio importante per le relazioni tra le due superpotenze, nonostante lo scoop di qualche giorno fa del Wall ...

La visita è stata preceduta, il 16 giugno, da quella diGates, ricevuto con tutti gli onori dal presidente Xi Jiping. Ela visita di altri big dell'economia Usa come Elon Muysk, a fine ...Soloaver passato in rassegna la sua biografia, Nadella mi ha parlato del suo principale ... grazie al suo curriculum, alla sua leadership silenziosa ed efficace, e all' approvazione diGates ...Blinken giunge nella Repubblica popolareche il Pentagono ha avuto libero accesso alle basi ... Qualcuno ha voluto sottolineare anche la curiosa coincidenza tra l'incontro di Xi conGates e la ...

Dopo Bill Gates, Blinken atterra a Pechino TGLA7

L'incontro tra Bill Gates e Xi Jinping è il primo noto tra i due da prima della pandemia. Ma la strategia di Xi è di coinvolgere i Ceo delle Big Company Usa per promuovere migliori legami bilaterali ...Il leader cinese incontra per la prima volta dopo 4 anni un imprenditore straniero. Obiettivo: creare un solco tra colossi privati e Casa Bianca. Ma ...