Donnarumma | «Qualcuno ha voluto strumentalizzare le mie parole e quelle di Acerbi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 giugno 2023) Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigiha parlato ai microfoni di Sky prima di Olanda-Italia su un possibile screzio con Mancini. Il tecnico della Nazionale, infatti, aveva dichiarato: «See Gigio non si divertono è un problema. Dovevano dirmelo prima». Aè stato chiesto di spiegare questa dichiarazione: «Sono felice quando l’Italia vince, assolutamente. Il significato era palese, mahale miedi. Il riferimento è a quel “non ci divertiamo più come prima” pronunciato da Gigio a caldo alla fine della partita. Mi riferivo alla spensieratezza e al divertimento nel giocare la palla. Non ho problemi a stare qui o negli allenamenti. L’hanno ...