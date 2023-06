Diretta Olanda - Italia 1 - 3 | Chiesa segna il terzo gol! Segui la partita LIVE

...': il punteggio è di 1 - 3. Al sesto minuto Italia in vantaggio con Dimarco, raddoppio al 20esimo con Frattesi, nella ripresa accorcia Bergwijn ma poco dopo segna Chiesa. La partita è in...ENSCHEDE () - Gli azzurri dopo essere stati battuti nella semifinale di Nations League dalla Spagna, sfidano i padroni di casa dell'per la finale di consolazione. Il ct Roberto Mancini torna a incrociare Ronald Koeman, allenatore olandese che nel 1992 decise la finale di Coppa dei Campioni tra Barcellona e ...Una sfida tra due Nazionali deluse per le sconfitte in semifinale che saràdall'arbitro svedese Nyberg. Koeman e Mancini, CT die Italia (LaPresse) - Calciomercato.itReduci dal ko nei ...

Diretta Italia-Olanda ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

68' - L'OLANDA ACCORCIA LE DISTANZE. Gapko di nuovo pericoloso in area azzurra e sforna un cross sul quale interviene di testa Verratti, Bergwijn ne approfitta e disorientando ...63' - Doppio cambio per l'Italia: fuori Gnonto e Raspadori, dentro Zaniolo e Chiesa. Sostituzione anche per l'Olanda: fuori Simons, dentro Koopmeiners. 57' - ...