Dimarco show in Olanda-Italia di Nations League | è lui l’MVP!

(Di domenica 18 giugno 2023) Super prestazione di, che ha segnato il gol del vantaggio dell’contro l’(vedi articolo). In più ha partecipato anche al terzo gol azzurro EPILOGO PERFETTO ?conclude al meglio la sua grandissima stagione. MVP con l’nella partita dicontro l’ad Enschede. Gli azzurri hanno terminato al terzo posto la competizione. Super gara dell’esterno dell’Inter, che ha aperto la partita con una bellissima conclusione di sinistro per poi partecipare attivamente al terzo golno firmato Federico Chiesa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Paga la grande fisicità di Van Dijk (Dal 86' Pellegrini sv : si divora il gol del 4 - 2) Raspadori 6: un assist di tacco pera dimostrazione del bagaglio tecnico a disposizione per l'...: primo tempo, grazie alle sue sovrapposizioni e al suo sinistro che fa impazzire il suo compagno all'Inter Dumfries. Un gran gol di controbalzo e tantissimi cross, che mettono in ...... Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic,; Dzeko, Lautaro. ... Dalle 19.30, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW , pre e post - partita con Champions League...

Italia, le pagelle di CM: Acerbi gigantesco, Dimarco goleador ... Calciomercato.com

Affidabile e preciso, bagna l’esordio in Nazionale maggiore con una prova egregia e di sicuro affidamento Dimarco 7: non solo una rete di pregevole fattura – un esterno sinistro destinato all’incrocio ...La sfera arriva sui piedi di Raspadori, che con la suola appoggia per Dimarco: il sinistro del calciatore dell’Inter e preciso e potente e termina in fondo al sacco. Al 20’ arriva il raddoppio col ...