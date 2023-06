Dimarco | «L’anno più importante della carriera! Roberto Carlos…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 18 giugno 2023)non ha dubbi sultra Inter e Nazionale. Il laterale mancino ha poi ringraziatoCarlos per le belle parole nei suoi confronti GRANDE EPILOGO ? Ai microfoni di Sky Sport, Federicodopo Olanda-Italia: «Siamo contenti perché ci sono tanti giovani forti in Italia e oggi lo abbiamo dimostrato contro un avversario che è arrivato lontano ai Mondiali. Questo èpiùmia carriera.Carlos? Lo ringrazio tantissimo, sono contento di sentirsi dire delle parole da uno dei terzini più forti del mondo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al ...