Dimarco | «Gol con l’Italia? Contento! Sentita la stanchezza»

(Di domenica 18 giugno 2023)ha fatto gol in Olanda-Italia, finale per il terzo e quarto posto di UEFA Nations League terminata 2-3 pochi istanti fa (vedi articolo). Nell'intervista flash con Rai Sport, il laterale dell'Inter commenta la partita. CHIUSURA AL MEGLIO – Dopo dieci mesi senza fermarsi per Federicola stagione si chiude con gol in Olanda-Italia e titolo di migliore in campo: «Sono contento per il premio, ma l'importante è che abbiamo vinto questa finale terzo e quarto posto. È stata una bella partita, con tanti gol. Alla fine si faceva sentire anche un po' ladi tutta la stagione, però è andata bene: siamo contenti e va bene così. Il mio gol? Sono contento, perché ci tenevo tanto. È andata bene, sono contento».