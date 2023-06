Dia nel mirino del Napoli Ci sono anche Roma | Lazio | Fiorentina e Premier CorSport

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilha messo nelDia, il centravanti della Salernitana. Su di lui cie alcuni club dicome Everton, West Ham e Burnley. Lo scrive il Corriere dello Sport. Dia sarebbe l’alternativa ad un addio di Osimhen. Ilne ha già parlato con la Salernitana prima dell’incontro avvenuto tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore granata Paulo Sousa. “Se dovesse andare via Osimhen, beh, alnon dispiacerebbe Dia. Altroché. E in effetti ne ha già parlato con la Salernitana prima dell’incontro segreto – ormai non più – tra De Laurentiis e Paulo Sousa”. Ma ilnon corre da solo, come detto in principio. Dia è uno dei nomi caldi del mercato. ...

... per sollevarsi dalla tragedia dell'alluvione e aspetta che lo Statoun segno evidente della sua presenza. Invece passano i giorni e oltre a un po' di spicciprimo decreto, il silenzio ...Immigrazione : De Luca afferma che è assurdo come in Europa non ci sida fare per salvare ... Acquistatefrattempo le Terme di Castellammare di Stabia per costruire il nuovo ospedale con un ...Credo che essere l'allenatore della Nazionalesempre uno stimolo enorme, il problema è che ... Mancini ha poi ricordato i problemi avuti specialmentereparto arretrato nei giorni scorsi: '...

Dia nel mirino del Napoli. Ci sono anche Roma, Lazio, Fiorentina e ... IlNapolista

Il fighter di Mezzocorona partiva favorito dai pronostici a Las Vegas, ma subisce per 5 round l’iniziativa dell’avversario e perde per decisione unanime ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...