Dentro all' acquario di Tagliatore

Leggi su panorama

(Di domenica 18 giugno 2023) Un nuovo concetto di sartorialità. Un’offerta completa che spazia dai capispalla alla maglieria, senza dimenticare gli accessori.presenta la sua proposta per la primavera/estate 2024 durante la Milano Moda Uomo all’interno del suo showroom, mentre un pianoforte accompagna l’andirivieni di pubblico e buyer. Pino Lerario, eclettico direttore creativo della maison, racconta la sua proposta uomo parlando di silhouette morbide e rilassate, per non rinunciare al completo anche nei momenti di svago. Il guardaroba è versatile, il pantalone con fondo ampio cade delicatamente sulle scarpe, il blazer cambia le tasche - per la prima volta tagliate in verticale - per essere più comodo e smart. Si respira un’attitudine piacevolmente rilassata e disinvolta. La maglieria si fa depositaria di una continua sperimentazione fatta di trasparenze, lavorazioni traforate e ...