Decide il rigore di Carvajal | Croazia k o | la Spagna vince la Nations League

La Spagna si aggiudica la Nations League ai rigori contro la Croazia. I 120 minuti di battaglia sul campo si erano chiusi sullo 0 - 0. Dal dischetto Vlasic e Joselu insaccano.

LIVE - Croazia-Spagna 0-0, la finale si decide ai rigori Sportitalia

L’Alaves vola in Liga dopo una finale playoff da pazzi. La promozione si decide con un rigore assegnato al minuto 130 e dopo un VAR infinito. Per il Levante una beffa atroce: era praticamente fatta.