Dan Friedkin pilota | il presidente della Roma in volo per il centenario dell’Aeronautica

(Di domenica 18 giugno 2023)hato un velisua squadra acrobatica Horsemen Flight Intra i piloti che fanno grande la Forza Azzurra oggi c’è anche ilDanche, in occasione dell’air show per ilMilitare a Pratica di Mare, hato un velisua squadra acrobatica Horsemen Flight, l’unica di formazione P-51 Mustang, P-38 Lightning, F4U Corsair, F8F Bearcat e F-86 Sabre. Per l’occasione ha indossato sulla tuta lo stemmasquadra giallorossa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In volo tra i piloti che fanno grande la Forza Azzurra oggi c'è anche il presidente della Roma Dan Friedkin che, in occasione dell'air show per il centenario dell'Aeronautica Militare a Pratica di Mare, ha pilotato un velivolo della sua squadra acrobatica Horsemen Flight, l'unica di formazione P-51 Mustang, P-38 Lightning, F4U Corsair, F8F Bearcat e F-86 Sabre. Dopo l'esibizione da pilota nel corso dei festeggiamenti per i cento anni dell'Aeronautica Militare, Friedkin si è fermato per diverso tempo con i tifosi della Roma che lo hanno fermato per autografi e selfie, ma anche per chiedergli informazioni su Mourinho e la squadra.

