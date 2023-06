D’Amato | “Mi dimetto dall’assemblea nazionale del Pd Folle aderire alla manifestazione M5S”

Leggi su tpi

(Di domenica 18 giugno 2023) Crepe nel Pd. “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissionidel PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico parteciparedei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per un’alternativa ai sovranisti e ai populisti”, così su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio. Il riferimento èpartecipazione della segretaria dem Elly Schleindel M5S di ieri a Roma contro la precarietà, durante la quale ha abbracciato il leader pentastellato Giuseppe Conte. Sul palco il fondatore Beppe Grillo ha rubato la scena a tutti parlando di “brigate di cittadinanza” e di mettere il “passamontagna”. Parole che hanno ...