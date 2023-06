Dalle bufale su Berlusconi alle teorie e la disinformazione sul “Green Pass Universale” – Le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di domenica 18 giugno 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. A seguitomorte di Silvio, ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, sono circolate diversi contenuti falsi nei suoi confronti e riguardo il suo funerale. A questo si aggiunge un presunto lutto parlamentare di 7 giorni che avrebbe fermato i lavori presso la Camera e il Senato, di fatto smentitocomunicazioni istituzionali esedute in aula e nelle commissioni fin dal giorno successivo ai funerali dell’ex Premier. Anche Elly Schlein, segretaria del PD, è stata vittima di una falsa notizia che la vede bere del vino durante una sedutaCamera dei Deputati. Non sono mancate ledel complotto sulle ...