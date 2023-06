Dalla sala macchine Kakhovka | diga crollata | la terrificante ipotesi sul crollo

(Di domenica 18 giugno 2023) Si torna a parlare della catastrofe delladiin Ucraina con conseguenze drammatiche per l'intera regione e per la città di Kherson. Se ne torna a parlare perché, mentre prosegue il rimpallo di responsabilità tra Ucraina e Russia, il New York Times afferma di avere certezze circa la responsabilità di quanto accaduto. Il quotidiano statunitense, infatti, afferma che anche se sono "teoricamente possibili molteplici spiegazioni", le prove portano chiaramente a ritenere che "lasia stata paralizzata da un'esplosione provocataparte che la controlla: la Russia". Il NYT, inoltre, si rivolge ad ingegneri ed esperti di esplosivi, i quali sostengono che laavesse "un tallone d'Achille" e che, poiché costruita in epoca sovietica, "Mosca aveva ogni pagina ...

La diga, costruita in epoca sovietica, aveva una base di enorme blocco di cemento ed era attraversata da un piccolo passaggio raggiungibilemacchine. Le prove suggeriscono che è stata ...... spazi per l'archivio, le attivita di catalogazione e informatizzazione e un'ampliatanel ...e Ciolina a cura di Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher e la straordinaria esposizione voluta......nellaEleonora d'Arborea del Polo Bibliotecario di via Falzarego 35/37 a Cagliari, il Centro di Documentazione e Studi delle Donne presenta 'Femina. Né fata, né strega' di B. Bandinu ...IV ...

Partecipazione. Forum, lunedì l’apertura con il sindaco Sala e l ... Comune di Milano

Si parte dalla stanza della malacologia come «campo base» per innumerevoli scoperte, con la conchiglia che conduce per gli oceani con il percorso blu e nei deserti e foreste con la sala della Terra; ...La diga, spiegano ancora, "è stata costruita con un enorme blocco di cemento alla base« ed è attraversata da "un piccolo passaggio, raggiungibile dalla sala macchine«: proprio qui »suggeriscono le ...