Dalila Gelsomino fidanzata Eros Ramazzotti | età | figli | origini | lavoro | vita privata | dove vive

Leggi su spettacoloitaliano

(Di domenica 18 giugno 2023)chi è ladiTutti sognano una riconciliazione trae Michelle Hunziker, ma oggi il cantante italiano è felicemente unito con un’altra donna. Si tratta della bellissima. Chi è e cosa fa oggi ?età e biografia Data di nascita:, età 34 anni, è nato in Messico nel 1988. Laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo, ha ottenuto il titolo di studio conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo la laurea si trasferisce ad Albany a New York per proseguire e perfezionare gli studi. Che ...