Dal Portogallo | Inter e Napoli su Otavio

Leggi anche, anche l'Inter su Otavio: il suo agente è in Italia. E la clausola… Lukaku, la maglia numero 9 dell'Inter entro il 30 giugno: lui ci crede. E il Chelsea prende ...... con la Svezia subito dopo l'estate - Covid e ai supplementari contro ilnei quarti dell'... Stiamo bene insieme: questo non garantisce i risultati ma aumenta le possibilità,punto di ...Commenta per primo Napoli e Inter sono piombate su Otavio , 28enne fantasista del Porto. Ne sono certi i colleghi di Record , che riferiscono addirittura della presenza dell'agente del trequartista in ...

Napoli e Inter, nuovo nome dal Portogallo: c'è una clausola rescissoria Calciomercato.com

Israel Oliveira, agente di Otávio, è in Italia per ascoltare i dirigenti di Napoli e Inter, che hanno espresso la volontà di ingaggiare il centrocampista del Porto.Marquez ha deciso di non disputare dal Gran Premio di Germania di domenica dopo essere incappato nella quinta caduta del weekend nel warm-up. L'incidente gli ha procurato una piccola frattura al polli ...