Dal Brasile | a fine mese Carlo Ancelotti verrà annunciato dalla Federazione come nuovo ct

(Di domenica 18 giugno 2023) Prosegue la telenovela che vede protagonista, conteso tra Real Madrid e. Il tecnico italiano continua a ribadire che ha un contratto con i Blancos e intende rispettarlo, mentre la Selecao non perde occasione per dire che è solo questione di tempo prima che si trovi l’accordo. La novità più recente all’interno di questa vicenda riguarda l‘ottimismo di Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana che,riportato da una fonte interna alla Cbf, è sicuro di poter convincerein tempi brevi. Addirittura, secondo quanto raccontano siti brasiliani e spagnoli, si vocifera che l’accordo tra le parti possa essere ufficializzato già a. Intanto il ct ad interim della nazionale verdeoro, Ramon Menezes, non si sbilancia: ...

La federcalcio brasiliana (Cbf) dà per scontato l'accordo con Carlo Ancelotti per affidargli la panchina della nazionale e l'annuncio dovrebbe arrivare a fine mese. Lo riportano i media brasiliani, ri ...Secondo Sportmediaset sono sempre più insistenti le voci che vogliono Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. La stampa spagnola ... la quarta complessiva complessiva dopo quelle dal 2013 al 2015, ...