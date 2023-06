Continua Jimmy Greaves Samuele Dalla Bona Andrij Shevchenko Hernan Crespo Michael Essien Marko Van Ginkel Fernando Torres Mario Pasalic Tiemouè Bakayoko FikayoOlivier18 giugno - 08:52e Kalulu hanno da poco rinnovato i propri contratti ed entrambi, salvo offerte ... Solo Leao esono infatti sicuri della conferma. Il grande sogno si chiama Marcus Thuram, ma l'affare non ......Sportiello) TD Pierre Kalulu (Davide Calabria) DC Giorgio Scalvini (Malick Thiaw) DC Fikayo(...Dybala (Charles De Katelaere) AS Sadio Mané (Esequiel Barco) PUN Jonathan David (Olivier) ...

Da Giroud e Tomori a... Pulisic Quanti affari tra Milan e Chelsea La Gazzetta dello Sport

Lo statunitense potrebbe essere solo l'ultima di una lunga serie di trattative tra i due club: da Sheva per 40 milioni a Essien e Van Ginkel, passando per Dalla Bona e Greaves ...Da segnalare che Tonali è stato uno dei migliori giocatori per occasioni create (62), mentre Tomori si è distinto per il numero ... Durante quest’annata è migliorato anche il rendimento di Olivier ...