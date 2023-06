Crolla un terrapieno su un ristorante | un morto e un ferito grave Sotto accusa lavori di ampliamento

(Di domenica 18 giugno 2023) Una domenica di lavoro come tante si è trasformata in tragedia. In cucina a preparare i pasti per i clienti che all'ora del pranzo sarebbero arrivati anche per godersi la spettacolare vista sul lago ...

Undella collinetta che si trova dietro il ristorante, e davanti alla cucina, frana. La roccia travolge parte del soffitto del locale e delle tre persone che in quel momento erano in ...E' di un morto il bilancio del crollo unavvenuto a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un parte della parete rocciosa è precipitata sul ristorante - pizzeria "Da Paolo al Miralago" travolgendo la proprietà di via Bandita. A ...Paolo Morincasa si trovava all'interno del suo ristorante, ' Miralago da Paolo ' in via Oreste Borghesi, insieme al cuoco , quando il costone delha ceduto ed ha travolto il locale, che ...

Il crollo di un terrapieno ha travolto il ristorante "Miralago da Paolo" a Montefiascone, intrappolando nella cantina del locale il titolare Paolo Morincasa, che non ce l'ha fatta, ed il cuoco, ricove ...Il crollo questa mattina, quando il ristorante era ancora chiuso. A pedere la vita il titolare Paolo Morincasa, estratto vivo uno dei dipendenti ...