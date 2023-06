Croazia-Spagna | stasera in chiaro | dove vedere in tv e in streaming la finale di Nations League

(Di domenica 18 giugno 2023)è ladi: eccovederla in tv, ine le probabili formazioni.è la partita in programma, 18 giugno, alle 20:45 valida comedella. Il match si gioca allo stadio De Kuip di Rotterdam. Ecco come seguire, ine in, l'incontro e le probabili formazioni.vederla in TV: sarà trasmessa insu Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. L'incontro sarà visibile anche su Sky: canale Sky Sport ...

è la finale della Nations League 2022 - 23, che si giocherà questa sera a Rotterdam (Olanda) alle 20.45. I croati hanno superato i padroni di casa dell'Olanda in semifinale, mentre ...è la partita in programma stasera , 18 giugno, alle 20:45 valida come finale della Nations League . Il match si gioca allo stadio De Kuip di Rotterdam. Ecco come seguire, in chiaro e ...Le probabili formazioni di(4 - 3 - 2 - 1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Ivanusec; Kramaric.(4 - 3 - 3): Unai ...

Croazia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

