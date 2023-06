Croazia-Spagna | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di domenica 18 giugno 2023) Al De Kuip, il match valido per la finale di Nations League traAl De Kuip di Rotterdam,si sfidano nella finale della Nations League.0-0 Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0:In attesa delle formazioni ufficiali

...di sostenitori del tutto sfiduciati (e ne avevano ben donde) dopo la netta sconfitta con la. ... Finale palpitante, che ricorda quello olandese nella semifinale con la, portata ai ...Stasera vanno in campoper la finalissima in programma a Rotterdam. Dopo qualche polemica per la sconfitta con la, Mancini si gode le belle performance di alcuni degli ...Van Dijk e compagni, avevano perso contro la, l'Italia si era arresa alla. Mancini ha cambiato molto e nell'undici titolare vengono riconfermati solo Donnarumma, Acerbi, Toloi e ...

Croazia-Spagna finale Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Sport Fanpage

Seconda medaglia di bronzo consecutiva nella competizione per gli Azzurri. Aprono le marcature Dimarco e Frattesi. Nella ripresa vanno a segno Bergwijn, Chiesa e Wijnaldum ...Croazia Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Nations League in programma stasera, 18 giugno 2023, alle ore 20,45 ...