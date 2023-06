Croazia-Spagna | programma e telecronisti Sky e Rai finale Nations League

(Di domenica 18 giugno 2023) Ile isu Sky e Rai didella2022/2023. In campo a Rotterdam i ragazzi di Dalic che hanno eliminato i padroni di casa dell’Olanda e le Furie Rosse guidate da De La Fuente che hanno purtroppo estromesso l’Italia in semi. Chi vince si aggiudica la terza edizione di questa competizione Uefa. Chi ci riuscirà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 18 giugno.sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi e su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani. SportFace.

(ORE 20.45) È la finale tra due Nazionali di indubbio spessore. Laha un centrocampo ricco di mestiere e di talento a cominciare da Modric e Brozovic. Ma tutto il resto ...L'Italia di Roberto Mancini invece si gioca il terzo posto della Nations League contro l'Olanda, mentrescendono in campo per il primo e secondo posto. Per il tennis è il giorno ...... Massimo Proietto e Roberto Rambaudi Coordinamento giornalistico: Paolo Ciotti - In redazione: Giovanni Leonori ore 20:35 - RAIUNO HD: Calcio: Uefa Nations League Finale 1 Posto -vs(...

Seconda finale consecutiva per la Spagna Croazia e Spagna si giocheranno finale la UEFA Nations League questa sera alle 20.45 allo Stadion Feijenoord (De Kuip) di Rotterdam. La nazionale croata ha sup ...Le probabili formazioni di Croazia-Spagna, valida per la finale di Nations League: Dalic conferma l'11 titolare, de la Fuente sorprende ...