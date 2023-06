Croazia-Spagna LIVE 0-0 | finisce il primo tempo – INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Al De Kuip, il match valido per la finale di Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl De Kuip di Rotterdam,si sfidano nella finale della Nations League. Sintesi0-0 1? Si comincia – Partiti al De Kuip 6?in controllo – Modric e compagni al momento in controllo del pallone 9? Livakovic rischia grosso – Il portiere non perfetto sul tiro da lontano di Ruiz, Morata si avventa sul pallone ma è in fuorigioco 12? Gavi a un passo dal gol – Il centrocampista ruba palla e tira subito dal limite. Livakovic immobile, palla fuori di un niente 20? Check in corso – Si sta rivedendo un tocco di mano in area di Ivanusec 21? Check terminato – Non c’è il ...