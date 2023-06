Croazia-Spagna | le pagelle di CM | Unai Simon l’eroe | Rodri la costante Perisic è un treno | che Brozovic! | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 giugno 2023) 2023-06-18 23:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:0-0 (4-5 dopo i calci di rigore)Livakovic 6: pasticcia sul cross di Fabian Ruiz e rischia la frittata, lo salva il palo. Regge il resto della partita, nella lotteria dei rigori nulla può contro le conclusioni perfette degli spagnoli. Juranovic 6,5: propositivo comedall’altra parte, corre qualche pericolo in più dietro ma se la cava bene negli uno contro uno. Ha una buona occasione nella ripresa, calcia male (dal 112? Stanisic sv). Erlic 6,5: nel primo tempo perde una brutta palla che apre la porta a Gavi, graziato. Da lì in poi non sbaglia più nulla e alza il muro. Sutalo 6,5: prestazione solida, se l’assenza di Gvardiol non si nota c’è tanto del suo ...