«Cristina Scuccia? Ho visto cose che è meglio non sia più suora» | la rivelazione di Corinne Clery

Ecco l'elenco provvisorio dei naufraghi con le relative quote: Marco Mazzoli con una quota di 1.35 Pamela Camassa con una quota di 4.00con una quota di 5.00 Alessandra Drusian con ...non ha più intenzione di nascondere il suo amore per la "persona" che riempie il suo cuore e le sue giornate nell'attesa che l' Isola dei Famosi volga al termine (lunedì 19 giugno la ...Proprio come al GF Vip , anche a L'Isola dei Famosi Corinne Clery ha dimostrato di essere una donna schietta e senza peli sulla lingua. L'attrice ospite de L'Isola Party ha criticatodandole della banderuola calcolatrice e facendo una rivelazione inaspettata. Corinne ha dichiarato di aver visto alcune cose che le hanno fatto pensare che la decisione didi ...

"L'Isola dei Famosi", l'appello di Cristina Scuccia al suo amore... che non si fa sentire TGCOM

Cristina Scuccia non vuole più nascondersi (e fa bene): la confessione all’Isola dei Famosi, ecco cosa ha detto in Honduras.Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...